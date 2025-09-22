22 сентября 2025

На третий срок: кто будет представлять Челябинскую область в Совете Федерации

Олег Цепкин будет представлять Челябинскую область в Совфеде третий срок подряд
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президиум регионального политсовета ЕР считает нужным направить Олега Цепкина на третий срок в Совет Федерации
Президиум регионального политсовета ЕР считает нужным направить Олега Цепкина на третий срок в Совет Федерации Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Олег Цепкин останется представителем Совета Федерации от заксобрания Челябинской области после прошедших в сентябре выборов. Рекомендацию фракции ЕР в обновленном депутатском корпусе областного парламента утвердили на заседании президиума регионального совета партии власти, передает корреспондент URA.RU.

«Его опыт — гарантия эффективного представительства интересов области в Совете Федерации. Прошу поддержать кандидатуру Олега Владимировича», — обратился к собравшимся губернатор, лидер региональной организации единороссов Алексей Текслер.

В Совете Федерации Цепкин представляет Челябинскую область второй срок подряд. Оба раза он выдвигался сенатором от регионального законодательного собрания.

На этом же заседании президиума решено было рекомендовать на пост председателя ЗСО действующего спикера Олега Гербера — за это проголосовали все участники заседания. Также единороссы решили сохранить лидером фракции в ЗСО Дениса Моисеева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олег Цепкин останется представителем Совета Федерации от заксобрания Челябинской области после прошедших в сентябре выборов. Рекомендацию фракции ЕР в обновленном депутатском корпусе областного парламента утвердили на заседании президиума регионального совета партии власти, передает корреспондент URA.RU. «Его опыт — гарантия эффективного представительства интересов области в Совете Федерации. Прошу поддержать кандидатуру Олега Владимировича», — обратился к собравшимся губернатор, лидер региональной организации единороссов Алексей Текслер. В Совете Федерации Цепкин представляет Челябинскую область второй срок подряд. Оба раза он выдвигался сенатором от регионального законодательного собрания. На этом же заседании президиума решено было рекомендовать на пост председателя ЗСО действующего спикера Олега Гербера — за это проголосовали все участники заседания. Также единороссы решили сохранить лидером фракции в ЗСО Дениса Моисеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...