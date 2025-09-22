На третий срок: кто будет представлять Челябинскую область в Совете Федерации

Олег Цепкин останется представителем Совета Федерации от заксобрания Челябинской области после прошедших в сентябре выборов. Рекомендацию фракции ЕР в обновленном депутатском корпусе областного парламента утвердили на заседании президиума регионального совета партии власти, передает корреспондент URA.RU.
«Его опыт — гарантия эффективного представительства интересов области в Совете Федерации. Прошу поддержать кандидатуру Олега Владимировича», — обратился к собравшимся губернатор, лидер региональной организации единороссов Алексей Текслер.
В Совете Федерации Цепкин представляет Челябинскую область второй срок подряд. Оба раза он выдвигался сенатором от регионального законодательного собрания.
На этом же заседании президиума решено было рекомендовать на пост председателя ЗСО действующего спикера Олега Гербера — за это проголосовали все участники заседания. Также единороссы решили сохранить лидером фракции в ЗСО Дениса Моисеева.
