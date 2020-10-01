Челябинские парламентарии определились с сенатором

Олег Цепкин вновь станет сенатором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенатором от законодательного собрания Челябинской области вновь станет Олег Цепкин, представлявший в Совете Федерации ЗСО прежнего созыва. Такое решение, как сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания, приняли 2 октября на заедании депутатской фракции «Единой России», имеющей большинство мандатов.

«Депутатское объединение рекомендовало наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания области Олега Владимировича Цепкина», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. Цепкин избрался в заксобрание по спискам «ЕР». Официально решение примут на первой сессии ЗСО, которая состоится 8 октября. После этого Цепкин вернет мандат депутата партии и его передадут другому единороссу.

На заседании фракции были распределены руководящие должности в ЗСО. Первым заместителем председателя собрания станет Александр Лазарев. Посты вице-спикеров получат Олег Голиков, Владимир Павлов, Константин Струков, Юрий Карликанов, Анатолий Еремин, Вадим Ромасенко. Все эти кандидатуры будут вынесены на первую сессию ЗСО. Кроме того, распределены посты руководителей комитетов.

Кандидатуру спикера ЗСО должны назвать вечером 2 октября на областной конференции «ЕР». Ожидается, что на этот пост предложат Владимира Мякуша, который руководит заксобранием несколько созывов подряд. На этой же конференции секретарем регионального отделения партии изберут губернатора Алексея Текслера.