22 сентября 2025

Выбор сделан: определен председатель в новом созыве челябинского заксобрания

ЕР рекомендовала Олега Гербера на пост спикера челябинского заксобрания
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Олег Гербер продолжит руководить заксобранием Челябинской области в новом созыве
Олег Гербер продолжит руководить заксобранием Челябинской области в новом созыве
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Олег Гербер останется председателем заксобрания Челябинской области на ближайшие пять лет. Решение принято на президиуме регионального совета партии по итогам прошедших 12-14 сентября выборов, передает корреспондент URA.RU.

«Выдано бюллетеней для тайного голосования — 22. При вскрытии избирательной урны обнаружено 22 бюллетеня, недействительными признаны ноль бюллетеней. После подсчета голосов результаты тайного голосования объявлены следующим образом: Гербер Олег Викторович — 22 „за “», — подвели итоги голосования.

С учетом того, что единороссы по итогам выборов получили 48 из 60 мандатов в новом составе депутатского корпуса, а принятая сегодня рекомендация обязательна к исполнению в рамках партийной дисциплины — действующий председатель ЗСО останется на своем посту со стопроцентной вероятностью.

Гербер баллотировался по списку ЕР, занимая в нем одно из проходных мест. Областным парламентом он руководит с 1 августа 2023 года.

В региональном заксобрании VIII созыва после выборов будут представлены шесть партий. В том числе дебютируют в региональной политике «Новые люди», чьи представители сменят сошедшую со сцены «Зеленую альтернативу». 

В то же время по решению президиума регсовета ЕР пост главы фракции в челябинском парламенте сохранил за собой Денис Моисеев. Первый вице-спикер ЗСО победил в округе №22 (бывший Коркинский). А Олег Цепкин останется представителем Совета Федерации от заксобрания Челябинской области.

© Служба новостей «URA.RU»
