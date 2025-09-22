Выбор сделан: определен председатель в новом созыве челябинского заксобрания

Олег Гербер останется председателем заксобрания Челябинской области на ближайшие пять лет. Решение принято на президиуме регионального совета партии по итогам прошедших 12-14 сентября выборов, передает корреспондент URA.RU.
«Выдано бюллетеней для тайного голосования — 22. При вскрытии избирательной урны обнаружено 22 бюллетеня, недействительными признаны ноль бюллетеней. После подсчета голосов результаты тайного голосования объявлены следующим образом: Гербер Олег Викторович — 22 „за “», — подвели итоги голосования.
С учетом того, что единороссы по итогам выборов получили 48 из 60 мандатов в новом составе депутатского корпуса, а принятая сегодня рекомендация обязательна к исполнению в рамках партийной дисциплины — действующий председатель ЗСО останется на своем посту со стопроцентной вероятностью.
Гербер баллотировался по списку ЕР, занимая в нем одно из проходных мест. Областным парламентом он руководит с 1 августа 2023 года.
В региональном заксобрании VIII созыва после выборов будут представлены шесть партий. В том числе дебютируют в региональной политике «Новые люди», чьи представители сменят сошедшую со сцены «Зеленую альтернативу».
В то же время по решению президиума регсовета ЕР пост главы фракции в челябинском парламенте сохранил за собой Денис Моисеев. Первый вице-спикер ЗСО победил в округе №22 (бывший Коркинский). А Олег Цепкин останется представителем Совета Федерации от заксобрания Челябинской области.
