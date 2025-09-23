Полковник в отставке, ветеран ФСБ Александр Макеев получил знак отличия «Почетный гражданин города Челябинска» от главы города Алексея Лошкина. Еще двое выдающихся жителей получили почетные знаки «За заслуги перед городом Челябинском».
«Знак отличия „Почетный гражданин города Челябинска“ получил Александр Ефимович Макеев, полковник в отставке, ветеран ФСБ. Почетным знаком „За заслуги перед городом Челябинском“ награждены живописец Анатолий Николаевич Ладнов и заслуженный учитель РФ Константин Генрихович Тротт», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Макеев посвятил службе на благо Родины свыше тридцати лет. За время своей деятельности он был награжден орденом «Знак Почета», а также удостоен звания «Почетный сотрудник государственной безопасности». В настоящее время он активно взаимодействует с ветеранскими организациями, занимается подготовкой профессиональных кадров и обучением молодых специалистов.
Ладнов является признанным мастером станковой живописи, автором жанровых работ, портретов и пейзажей, в которых отражена красота Урала. Почти шесть десятилетий он посвятил творческой деятельности. Ладнов стал первым в истории Челябинской области, кто был удостоен почетного звания «Народный художник Российской Федерации».
Тротт, заслуженный учитель Российской Федерации, значительную часть жизни посвятил образовательной сфере и воспитанию молодежи. По его инициативе в Челябинске были созданы два центра детского творчества, открыты школа и интернат для одаренных детей, а также первый в регионе детский дом семейного типа и несколько уникальных образовательных учреждений. Его жизненным принципом остается убеждение: чужих детей не бывает.
Лошкин во время награждения подчеркнул, что Челябинск всегла славился талантливыми профессионалами, которые всегда были преданы своему делу. «Вы создали основу для комфортной, спокойной жизни и качественного образования будущих поколений. Уверен, благодаря вам о городе-труженике с большой душой и огромными достижениями знают далеко за его пределами», — добавил Лошкин. Мэр города особо отметил, что новые награды являются еще одним признанием заслуг челябинцев перед родным городом.
