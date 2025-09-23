В Перми начала работу «горячая линия» по вопросам подачи тепла. Об этом рассказал замглавы города Артем Балахнин на заседании пермской гордумы.
«Начала свою работу „горячая линия“ по вопросам начала и прохождения отопительного периода. Обращаться в первую очередь необходимо к своим УК, ТСЖ, ЖСК по вопросам подачи теплоносителя в многоквартирные дома. Номера телефонов указаны на официальных сайтах, платежных квитанциях и информационных стендах», — сообщил Балахнин.
Вопросы в департамент ЖКХ можно задать по телефону 212-77-59. Для обращения в диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» действует номер 270-00-40. Центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» принимает обращения по телефону 259-39-98. Кроме того, по вопросам теплоснабжения жители могут связаться с инспекцией государственного жилищного надзора по номеру 241-05-33.
Пермяки могут обратиться в администрацию своего района: Дзержинский (246-58-87, 246-55-42), Индустриальный (227-91-90, 227-93-34), Кировский (205-62-18, 205-62-17), Ленинский (212-13-63), Мотовилихинский (260-37-77, 260-46-04), Орджоникидзевский (263-49-51, 263-47-26), Свердловский (244-13-89, 244-40-13), поселок Новые Ляды (295-86-46, 295-85-82, 295-85-67). Подать жалобу на холодные батареи можно также на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или на сайте органов власти.
Ранее URA.RU рассказывало, что отопительный сезон в Перми стартовал с 22 сентября. Подача тепла во все дома займет около двух недель.
