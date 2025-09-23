Владельцы бистро, признанного одним из лучших в стране, откроют в Перми сэндвич шоп

Основатели пермского бистро «Мигранты», которое попало в лонг-лист национальной премии, Олег Пастухов и Никита Лаптев готовят к открытию новый проект. Речь идет о сэндвич шопе. Своими планами рестораторы поделились в социальных сетях.
«Появилась идея открыть сэндвич шоп и мясную лавку, чтобы вложить весь свой опыт в этот проект. Он будет размещен в помещении площадью 20 квадратных метров», — рассказал Никита Лаптев. Уточняется, что на открытие проекта у рестораторов всего один месяц. За это время Лаптеву предстоит сделать ремонт и разработать меню заведения.
«Мигранты» и сэндвич шоп — не единственные заведения рестораторов. Никита Лаптев на протяжении десяти лет занимался мясным производством в Москве и запускал там гастропроекты. У Олега Пастухова есть еще одно собственное заведение в Перми — пекарня «Брэдбери». Кроме этого, в соседнем помещении с сэндвич шопом он планирует запустить ремесленную пекарню под новым брендом.
