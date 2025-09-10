Более 20 пермских ресторанов вошли в топ лучших в Центральном федеральном округе

Организаторы международной ресторанной премии Wheretoeat опубликовали лонг-лист номинантов 2025 года. В список лучших заведений Центрального федерального округа вошел 21 пермский ресторан. Об этом сказано на сайте премии.
«Оргкомитет Международной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов Центрального федерального округа России 2025 года. В него вошли пермские заведения „Мигранты“, Toropomodoro, Usagi, „Наири“, Belka, Caramella Bistro, „Ресторан Ежова А.“, „Рислапша“, Kebab Klub, Madame Zhu, Meduza Seafood&Wine, „Тайная В.“, „Игрушки“, Nolan Wine & Kitchen, Red BBQ, Rob Roy, „Лапшичная“, „Чайка ZaZa“, Smoky Dog, „Проектрыбы“ и „Сказка востока“», — сообщили организаторы.
Для сравнения, в 2024 году пермских ресторанов в лонг-листе премии было больше — 24. Практически все заведения из списка ранее попадали в число номинантов, а «Мигранты» и «Сказка востока» участвуют впервые.
Международная ресторанная премия Wheretoeat проводится каждый год. Эксперты, имена которых не разглашаются, выбирают лучшие заведения сначала по округам, а затем по всей России. Чаще всего в топ-10 лучших заведений входил пермский Nolan Wine & Kitchen. Остальные заведения занимали позиции ниже.
