Глава депздрава ХМАО раскрыл, хватает ли медиков в регионе

Кадровая ситуация в здравоохранении Югры остается стабильной. Об этом сообщил URA.RU руководитель окружного департамента Роман Паськов.
«Есть такой показатель обеспеченности медицинскими кадрами. Мы входим по некоторым направлениям даже в топ-10 регионов по всей стране. Поэтому кадровая ситуация у нас достаточно стабильная, но вместе с тем мы проводим постоянно работу по совершенствованию кадров по профессионализму», — отметил Паськов.
В 2025 году в медицинских колледжах округа увеличили прием студентов и трудоустройство ординаторов. Кроме того, более тысячи руководителей и заведующих отделениями прошли оценку по 25 компетенциям, лучшие вошли в кадровый резерв.
