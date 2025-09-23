Рубио разочаровался в работе ООН по решению украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) не выполняет свои ключевые задачи и фактически не оказывает влияния на разрешение крупнейших мировых конфликтов, включая конфликт на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News. По словам Рубио, ООН не способна эффективно реагировать на кризисы, включая конфликт на Украине, ситуацию в секторе Газа и беспорядки на Гаити.
«ООН — это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует. Если взглянуть на конфликт России и Украины и ООН никакой роли не играет. То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, — никакой роли. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия», — заявил американский госсекретарь.
В ходе интервью Рубио отметил, что президент Дональд Трамп намерен поднять вопрос эффективности ООН во время своего выступления на Генеральной Ассамблее организации. По его словам, Трамп планирует призвать к переосмыслению смысла и пользы структуры, если она «не выполняет свою работу». Госсекретарь добавил, что, по его мнению, организация ограничивается организацией ежегодных встреч и расходованием средств без ощутимых результатов в деле поддержания мирового порядка.
По данным Fox News, Рубио также выразил мнение, что реформирование ООН становится все более актуальным на фоне нарастающей критики со стороны стран — членов организации. Он отметил, что механизм принятия решений в Совете Безопасности часто оказывается заблокированным из-за разногласий между постоянными членами, что препятствует эффективному реагированию на международные вызовы.
Ранее председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок подчеркивала, что организация сохраняет приверженность поиску путей урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, наращивая дипломатическую активность и поддерживая диалог между сторонами. На этом фоне ООН неоднократно заявляла о своей независимой роли в поиске решений международных кризисов.
