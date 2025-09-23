Жители отдаленных районов ХМАО могут получить медпомощь по видеосвязи

Жители труднодоступных районов Югры могут обращаться к врачам по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил глава депздрава округа Роман Паськов.
«Большая роль уделена сейчас телемедицинским технологиям. Благодаря внедрению такого формата, как видеоформат „врач-пациент“, у пациента нет необходимости уезжать из населенного пункта — он получает всю необходимую помощь здесь, у себя. А консультация осуществляется с самыми квалифицированными, грамотными специалистами не только нашего региона, но и федеральных центров», — пояснил Паськов.
Кроме того, медпомощь оказывают мобильные бригады, плавполиклиника «Николай Пирогов» и санитарная авиация. С 2026 года начнет работать еще одна плавполиклиника — «Святитель Лука».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!