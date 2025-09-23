Жители отдаленных районов ХМАО могут получить медпомощь по видеосвязи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО уделяют большое внимание медпомощи на труднодоступных территориях
В ХМАО уделяют большое внимание медпомощи на труднодоступных территориях Фото:

Жители труднодоступных районов Югры могут обращаться к врачам по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил глава депздрава округа Роман Паськов.

«Большая роль уделена сейчас телемедицинским технологиям. Благодаря внедрению такого формата, как видеоформат „врач-пациент“, у пациента нет необходимости уезжать из населенного пункта — он получает всю необходимую помощь здесь, у себя. А консультация осуществляется с самыми квалифицированными, грамотными специалистами не только нашего региона, но и федеральных центров», — пояснил Паськов.

Кроме того, медпомощь оказывают мобильные бригады, плавполиклиника «Николай Пирогов» и санитарная авиация. С 2026 года начнет работать еще одна плавполиклиника — «Святитель Лука».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители труднодоступных районов Югры могут обращаться к врачам по видеосвязи. Об этом URA.RU сообщил глава депздрава округа Роман Паськов. «Большая роль уделена сейчас телемедицинским технологиям. Благодаря внедрению такого формата, как видеоформат „врач-пациент“, у пациента нет необходимости уезжать из населенного пункта — он получает всю необходимую помощь здесь, у себя. А консультация осуществляется с самыми квалифицированными, грамотными специалистами не только нашего региона, но и федеральных центров», — пояснил Паськов. Кроме того, медпомощь оказывают мобильные бригады, плавполиклиника «Николай Пирогов» и санитарная авиация. С 2026 года начнет работать еще одна плавполиклиника — «Святитель Лука».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...