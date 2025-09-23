В Пермском крае работодатели массово ущемляли права работников с инвалидностью

В течение 2025 года в Пермском крае рассмотрели 11 жалоб, поступивших от работников с инвалидностью. В основном вопросы связаны с оплатой труда, установлением трудовых норм, изменением условий трудовых договоров, а также неправомерным отстранением от работы и увольнением.
«В числе организаций, на действия которых поступили жалобы, значатся как коммерческие предприятия, так и учреждения бюджетной сферы. Проведенные инспекцией проверки подтвердили факты», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале.
В частности, работодатели не соблюдали требования по сокращенной продолжительности рабочей недели и увеличенному отпуску для данной категории работников. Кроме того, привлекали их к ночным сменам без согласия.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении четырех организаций были приняты меры административного воздействия в виде штрафов. Общая сумма наложенных санкций составила 105 тысяч рублей.
