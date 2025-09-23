В Пермском крае работодатели массово ущемляли права работников с инвалидностью

Трудинспекция: работники-инвалиды из Прикамья пожаловались на невыплату зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компании-нарушители совокупно оштрафованы на 105 тысяч рублей
Компании-нарушители совокупно оштрафованы на 105 тысяч рублей Фото:

В течение 2025 года в Пермском крае рассмотрели 11 жалоб, поступивших от работников с инвалидностью. В основном вопросы связаны с оплатой труда, установлением трудовых норм, изменением условий трудовых договоров, а также неправомерным отстранением от работы и увольнением.

«В числе организаций, на действия которых поступили жалобы, значатся как коммерческие предприятия, так и учреждения бюджетной сферы. Проведенные инспекцией проверки подтвердили факты», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале. 

В частности, работодатели не соблюдали требования по сокращенной продолжительности рабочей недели и увеличенному отпуску для данной категории работников. Кроме того, привлекали их к ночным сменам без согласия.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении четырех организаций были приняты меры административного воздействия в виде штрафов. Общая сумма наложенных санкций составила 105 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение 2025 года в Пермском крае рассмотрели 11 жалоб, поступивших от работников с инвалидностью. В основном вопросы связаны с оплатой труда, установлением трудовых норм, изменением условий трудовых договоров, а также неправомерным отстранением от работы и увольнением. «В числе организаций, на действия которых поступили жалобы, значатся как коммерческие предприятия, так и учреждения бюджетной сферы. Проведенные инспекцией проверки подтвердили факты», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале.  В частности, работодатели не соблюдали требования по сокращенной продолжительности рабочей недели и увеличенному отпуску для данной категории работников. Кроме того, привлекали их к ночным сменам без согласия. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении четырех организаций были приняты меры административного воздействия в виде штрафов. Общая сумма наложенных санкций составила 105 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...