Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что большинство граждан Молдавии не считают Россию угрозой, несмотря на заявления молдавских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном 23 сентября 2025 года на сайте российского внешнеполитического ведомства в ответ на очередные обвинения официального Кишинева в адрес РФ.
«Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии», — подчеркнула Захарова в своем официальном обращении. Она отметила также, что страх поражения на предстоящих парламентских выборах в Молдавии заставляет власти «сбрасывать маски» и показывать свое пренебрежительное отношение к принципам свободы и демократии.
По словам представителя МИД РФ, Москва регулярно фиксирует антироссийскую риторику со стороны молдавских чиновников. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что подобные заявления молдавских властей не отражают реальных настроений в молдавском обществе.
Ранее молдавские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательные процессы, однако в МИД РФ эти заявления называли необоснованными и бездоказательными. В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. Участвуют как лояльные к России партии, так и те, кто стремятся к евроинтеграции, в том числе и правящая партия. Оппозиция Молдавии уже пообещала восстановить прямые рейсы и связи с РФ.
