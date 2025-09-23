Захарова: граждане Молдавии не видят угрозы со стороны России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова отметила, что большинство граждан Молдавии сохраняют хорошее отношение к России
Мария Захарова отметила, что большинство граждан Молдавии сохраняют хорошее отношение к России Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что большинство граждан Молдавии не считают Россию угрозой, несмотря на заявления молдавских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном 23 сентября 2025 года на сайте российского внешнеполитического ведомства в ответ на очередные обвинения официального Кишинева в адрес РФ.

«Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии», — подчеркнула Захарова в своем официальном обращении. Она отметила также, что страх поражения на предстоящих парламентских выборах в Молдавии заставляет власти «сбрасывать маски» и показывать свое пренебрежительное отношение к принципам свободы и демократии. 

По словам представителя МИД РФ, Москва регулярно фиксирует антироссийскую риторику со стороны молдавских чиновников. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что подобные заявления молдавских властей не отражают реальных настроений в молдавском обществе.

Ранее молдавские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательные процессы, однако в МИД РФ эти заявления называли необоснованными и бездоказательными. В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. Участвуют как лояльные к России партии, так и те, кто стремятся к евроинтеграции, в том числе и правящая партия. Оппозиция Молдавии уже пообещала восстановить прямые рейсы и связи с РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что большинство граждан Молдавии не считают Россию угрозой, несмотря на заявления молдавских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном 23 сентября 2025 года на сайте российского внешнеполитического ведомства в ответ на очередные обвинения официального Кишинева в адрес РФ. «Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии», — подчеркнула Захарова в своем официальном обращении. Она отметила также, что страх поражения на предстоящих парламентских выборах в Молдавии заставляет власти «сбрасывать маски» и показывать свое пренебрежительное отношение к принципам свободы и демократии.  По словам представителя МИД РФ, Москва регулярно фиксирует антироссийскую риторику со стороны молдавских чиновников. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что подобные заявления молдавских властей не отражают реальных настроений в молдавском обществе. Ранее молдавские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательные процессы, однако в МИД РФ эти заявления называли необоснованными и бездоказательными. В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. Участвуют как лояльные к России партии, так и те, кто стремятся к евроинтеграции, в том числе и правящая партия. Оппозиция Молдавии уже пообещала восстановить прямые рейсы и связи с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...