Администрация США призывает Киев внести конкретный вклад в процесс урегулирования ситуации на Украине. Об этом 23 сентября заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC. По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон ожидает от украинских властей шагов, способствующих снижению напряженности и продвижению к мирному соглашению.
«Украинцы должны улучшить ситуацию в мире», — подчеркнул Рубио в беседе с телеканалом, комментируя позицию администрации президента США Дональда Трампа. Он добавил, что урегулирование украинского конфликта входит в число приоритетных задач Белого дома на международной арене.
Госсекретарь отметил, что США продолжают дипломатические усилия и взаимодействие с союзниками, чтобы поддержать мирные инициативы. По словам Рубио, администрация Трампа ожидает от Киева предложений, которые помогут сторонам прийти к компромиссу. Также он уточнил, что Вашингтон намерен усиливать координацию с европейскими партнерами для достижения устойчивого мира на Украине.
Ранее представители Госдепартамента подчеркивали важность диалога между всеми участниками конфликта и призывали к соблюдению международных обязательств. В Белом доме неоднократно заявляли о необходимости поиска дипломатических решений и поддержки территориальной целостности Украины.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что президент Дональд Трамп пока не отказался от попыток урегулировать конфликт на Украине, однако не исключает пересмотра позиции Вашингтона, если дипломатические усилия окажутся безрезультатными. Сообщалось также о намерении США оказывать давление на Киев для ускорения переговоров с Россией, а одной из проблем на переговорах остается вопрос легитимности украинской власти после истечения полномочий Владимира Зеленского в мае 2024 года. В России неоднократно отмечали, что Москва также делает все для завершения конфликта.
