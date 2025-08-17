В Вашингтоне 18 августа состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. К переговорам также присоединятся некоторые европейские лидеры.
В преддверии встречи дипломаты Белого дома — госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф — выступили с рядом заявлений. В частности, Рубио опроверг слухи о том, что Вашингтон поддержал идею передачи Донбасса под контроль России. Он заявил, что решение по территориям должно оставаться за Украиной.
Кроме того, Рубио также заявил, что президент России Владимир Путин остается ключевым игроком мировой политики, который обладает самым большим в мире ядерным потенциалом. Так он ответил всем тем, кто критикует встречу Путина и Трампа на Аляске. Главные заявления Рубио и Уиткоффа — в материале URA.RU.
Заявления Уиткоффа
Главной темой встречи Трампа и Зеленского станет вопрос территорий
Уиткофф сообщил, что на встрече в понедельник Трамп планирует обсудить с Зеленским вопрос территорий. По его словам, вопрос земель является ключевым в урегулировании украинского конфликта.
"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу — ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", — заявил Уиткофф телеканалу CNN.
Он подчеркнул, что США не диктуют условия Киеву — все решения должны принимать сами украинцы. Именно с этой целью Зеленский и европейские партнеры посетят Белый дом 18 августа. Спецпосланник Трампа добавил, что Вашингтон выступает только в роли посредника, стремясь поспособствовать достижению урегулирования.
Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф также сообщил, что Вашингтон и Москва достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, однако дальнейшее решение по этому вопросу остается за Киевом. По его словам, США готовы предоставить Украине защиту, аналогичную статье 5 Североатлантического договора, из которой страна ранее хотела вступить в НАТО.
"Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи 5. Это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это", — заявил Уиткофф, комментируя саммит лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Заявления Рубио
Трамп и Зеленский обсудят в Белом доме гарантии безопасности для Украины
Марко Рубио сообщил, что помимо вопроса территорий Трамп и Зеленский намерены завтра обсудить гарантии безопасности для Украины. По его словам, это будет первая встреча лидеров после перепалки в Белом доме, которая произошла в феврале 2025 года.
«Основное внимание на завтрашних переговорах будет уделено обсуждению тех гарантий безопасности, которые Украина рассчитывает получить», — заявил Рубио. Его слова приводит телеканал Fox News.
США рассчитывают на полноценный мирный договор, а не на временное перемирие
Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон считает предпочтительным завершить конфликт на Украине путем заключения полноценного мирного соглашения, а не временного перемирия. Он отметил, что прекращение огня может рассматриваться как шаг к миру. Однако, по его словам, Россия пока не согласна на такие условия.
Европа может подсказать Украине, на какие уступки ей лучше пойти
Рубио считает, что Европа может сыграть важную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, помогая Киеву определить возможные уступки. В интервью Fox News он отметил, что участие европейских представителей может поспособствовать поиску компромиссов и гибкости со стороны Украины, так как для достижения мирного соглашения обеим сторонам потребуется идти на взаимные уступки.
"Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина. Кроме того, европейцы полезны просто тем, что находятся в комнате и подсказывают, какие уступки возможны и где украинская сторона может проявить гибкость", — сказал он.
США готовы ввести новые санкции против РФ, если не будет достигнут прогресс по Украине
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта. Однако власти США не хотели бы прибегать к этим мерам, так как новые ограничения могут привести фактически к прекращению переговоров. Рубио также подчеркнул, что США не являются стороной конфликта, а лишь оказывают Киеву поддержку.
"Я хочу, чтобы все понимали: если завтра, если сегодня утром, президент проснется и скажет: "Я ввожу эти ужасные, знаете ли, жесткие санкции против России". Возможно, это поднимет людям настроение на пару часов, но вот что вы, по сути, говорите: вы говорите, что переговоры (по украинскому урегулированию — ред.) в обозримом будущем закончены", — заявил Рубио.
Для заключения мира каждая сторона должна «чем-то пожертвовать»
Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине обе стороны должны пойти на уступки и «чем-то пожертвовать». В то же время, они должны получить какую-то выгоду от соглашения.
"Единственный способ заключить сделку — это когда каждая сторона что-то получает и чем-то жертвует. Это очень трудно. Если бы было легко — война бы не продолжалась три с половиной года", — сказал он в эфире телеканала ABC.
Путин обладает самым большим ядерным потенциалом и является частью мировой политики
Рубио, комментируя критику в западных СМИ по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, подчеркнул, что российский президент занимает важное место в мировой политике и обладает значительным ядерным потенциалом. По словам госсекретаря США, несмотря на постоянные нападки в прессе, Путин уже давно является влиятельным игроком на международной арене, а его роль регулярно обсуждается в медиа последние несколько лет.
США не намерены раскрывать, что потребовал Трамп от Путина на переговорах
Рубио также подчеркнул, что США не намерены раскрывать требования, которые Трамп озвучил Путину во время встречи на Аляске. Он отметил, что обнародование подобной информации может навредить процессу урегулирования конфликта. По его словам, успех возможен лишь при условии сохранения конфиденциальности, поскольку только закрытые обсуждения позволяют сторонам договариваться о компромиссах.
США не поддерживают передачу Донбасса под контроль России
В данный момент США проводят переговоры с Россией по вопросам территориальных границ Украины, гарантий безопасности и сотрудничества Киева с военными альянсами, заявил Рубио. По его словам, информация о том, что Трамп якобы поддерживают идею Путина о передаче Донбасса под контроль России, является ложной. Он подчеркнул, что решение по территориальным вопросам должна принимать сама Украина, исходя из собственных интересов.
Заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они искажают информацию об его переговорах с Путиным на Аляске. Он подчеркнул, что встреча с российским лидером прошла успешно. — на 10 из 10. В социальной сети Truth Social он отметил, что медиа продолжают предвзято освещать его деятельность. По его словам, переговоры были посвящены «бессмысленной войне», которая не началась, если бы он был тогда президентом. Трамп также сообщил о значительном прогрессе в отношениях с Россией и призвал следить за развитием событий.
