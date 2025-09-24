Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями

Семь губернаторов РФ рискуют потерять посты из-за слабых политических позиций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты оценили политическую устойчивость губернаторов
Эксперты оценили политическую устойчивость губернаторов Фото:

Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями. Политическую устойчивость потерял известный на всю страну глава Вологодчины Георгий Филимонов, а также руководитель Самарской области, человек из команды помощника президента Алексея Дюмина Александр Федорищев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного президентом РАСО Евгением Минченко. В истеблишменте исследование принято трактовать как сигналы от политических модераторов страны.

Вологодский губернатор Филимонов прославился благодаря активной пропаганде традиционных ценностей, запрету алкоголя и абортов в регионе, а также борьбой с миллиардером Алексеем Мордашовым за влияние в области. По данным Минченко, у главы возникли несколько конфликтов на федеральном и региональном уровнях, что и отправило его в «красную зону».

«Его активная и очень авторская, идеологическая позиция, вместе с определенной бескомпромиссностью привели к тому, что у него возникло сразу несколько конфликтов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Очевидно, что у самого Филимонова есть глубокая убежденность в правильности и необходимости тех решений, которые он продвигает в публичном поле», — сказано в рейтинге.

В аутсайдерах находится и Федорищев, который в последних рейтингах занимал отличные и средние позиции. К падению политической устойчивости губернатора привели «странные посты в telegram-канале и его последующее удаление». Также, по словам Минченко, главе региона оппонируют местные группы влияния, обладающие федеральным патронажем.

В «красной зоне» оказались двое из трех губернаторов от КПРФ — Валентин Коновалов (Хакасия) и Алексей Русских (Ульяновская область). Первый под угрозой из-за нарастания противоречий с местным отделением ЕР, а второй — из-за «элитного торга» за регион в преддверии губернаторских выборов-2026.

Всего в аутсайдерах семь губернаторов. Кроме вышеперечисленных там находятся главы Северной Осетии Сергей Меняйло, республики Дагестан Сергей Меликов и Запорожской области Евгений Балицкий.

«В „красную зону“ переместился глава Запорожья Евгений Балицкий по причине высокого уровня конфликтности как на федеральном, так и региональном уровнях», — сказано в докладе. Позиции Меняйло и Меликова не устойчивы из-за арестов высокопоставленных чиновников в регионах.

При этом из зоны риска вышли губернаторы, которым предвещали сложные выборы в сентябре 2025 года. По мнению авторов исследования, победа на выборах укрепила глав Костромской области Сергея Ситникова и Иркутской области Игоря Кобзева. Рейтинг Евгения Минченко выпущен перед традиционным осенним губернаторопадом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями. Политическую устойчивость потерял известный на всю страну глава Вологодчины Георгий Филимонов, а также руководитель Самарской области, человек из команды помощника президента Алексея Дюмина Александр Федорищев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного президентом РАСО Евгением Минченко. В истеблишменте исследование принято трактовать как сигналы от политических модераторов страны. Вологодский губернатор Филимонов прославился благодаря активной пропаганде традиционных ценностей, запрету алкоголя и абортов в регионе, а также борьбой с миллиардером Алексеем Мордашовым за влияние в области. По данным Минченко, у главы возникли несколько конфликтов на федеральном и региональном уровнях, что и отправило его в «красную зону». «Его активная и очень авторская, идеологическая позиция, вместе с определенной бескомпромиссностью привели к тому, что у него возникло сразу несколько конфликтов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Очевидно, что у самого Филимонова есть глубокая убежденность в правильности и необходимости тех решений, которые он продвигает в публичном поле», — сказано в рейтинге. В аутсайдерах находится и Федорищев, который в последних рейтингах занимал отличные и средние позиции. К падению политической устойчивости губернатора привели «странные посты в telegram-канале и его последующее удаление». Также, по словам Минченко, главе региона оппонируют местные группы влияния, обладающие федеральным патронажем. В «красной зоне» оказались двое из трех губернаторов от КПРФ — Валентин Коновалов (Хакасия) и Алексей Русских (Ульяновская область). Первый под угрозой из-за нарастания противоречий с местным отделением ЕР, а второй — из-за «элитного торга» за регион в преддверии губернаторских выборов-2026. Всего в аутсайдерах семь губернаторов. Кроме вышеперечисленных там находятся главы Северной Осетии Сергей Меняйло, республики Дагестан Сергей Меликов и Запорожской области Евгений Балицкий. «В „красную зону“ переместился глава Запорожья Евгений Балицкий по причине высокого уровня конфликтности как на федеральном, так и региональном уровнях», — сказано в докладе. Позиции Меняйло и Меликова не устойчивы из-за арестов высокопоставленных чиновников в регионах. При этом из зоны риска вышли губернаторы, которым предвещали сложные выборы в сентябре 2025 года. По мнению авторов исследования, победа на выборах укрепила глав Костромской области Сергея Ситникова и Иркутской области Игоря Кобзева. Рейтинг Евгения Минченко выпущен перед традиционным осенним губернаторопадом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...