Стали известны самые влиятельные элитные группы России

Самыми влиятельными покровителями среди российских элит стали группы Золотова-Дюмина, Ковальчуков, Ротенбергов, Тимченко, Чемезова и Бортникова. Близкие к этим группам губернаторы стали лидерами по количеству контактов с федеральными чиновниками в 2024 году. Такие расчеты обнародовал глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в докладе «Индекс плотности федеральных контактов губернаторов».
Минченко исследует частоту контактов губернаторов с федеральными чиновниками с мая 2024 года, когда был сформирован нынешний состав правительства. Первые рейтинги были опубликованы в августе и учитывали данные о публичных встречах губернаторов с первыми лицами государства – президентом, премьером и федеральными министрами.
Выводы на основании этих данных другие политологи критиковали. К примеру, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал рейтинг искусственным. «Такие исследования — это один из инструментов действующей власти. Фокусировка идет на том, что в политике главный инструмент — это лоббизм. Эта тема всячески рассматривается, оплачиваются разные придумки. Действительно ли частота встреч — это некий показатель веса? Нет, от слова совсем. Любой рейтинг максимально упрощает политику», — рассуждал Маркелов.
В новом докладе Евгений Минченко признает, что плотность контактов губернаторов с федеральными топ-чиновниками часто зависит от предстоящих выборов. В топ-10 у него входят (указаны в порядке убывания с 1 по 10 место) Вячеслав Федорищев (Самарская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Алексей Смирнов (Курская область — вместе с Бегловым второе место), Рамзан Кадыров (Чечня), Андрей Воробьев (Московская область), Денис Пушилин (ДНР, вместе с Воробьевым — четвертое место), Владислав Ховалыг (Тыва), Михаил Котюков (Красноярский край), Андрей Чибис (Мурманская область — вместе с Котюковым — шестое место), Айсен Николаев (Якутия), Дмитрий Миляев (Тульская область), Владислав Шапша (Калужская область), Алексей Беспрозванных (Калининградская область).
В пояснительной записке авторы подтверждают, что на основе этих данных неправильно говорить о влиятельности губернаторов, потому что в России существует давняя традиция с начала весны и до Единого дня голосования поддерживать кандидатов от власти встречами с федеральными чиновниками. Можно, конечно пойти в глубокие рассуждения почему одни кандидаты в губернаторы имеют 115 встреч (Федорищев), а другие намного меньше, но к чести авторов они такими рассуждениями не балуются.
Они выдвигают гипотезу, что высокие показатели Федорищева могут быть связаны с силовым тандемом Виктора Золотова (директором Росгвардии) и секретаря Госсовета Алексея Дюмина. Этому же дуэту приписана поддержка губернатора Московской области Андрея Воробьева.
К группе, ориентированной на основного акционера банка «Россия» и основателя «Национальная Медиа группа» Юрия Ковальчука автор отнес глав Санкт-Петербурга, Мурманской, Калужской областей, Красноярского края.
С кругом влияния Ротенбергов политолог связывает экс-главу Курской области, входившего в индекс на высоких местах до декабря 2024 года, глав Якутии и Хабаровского края. «На политический и экономический ресурс Геннадия Тимченко также по-прежнему ориентирован Андрей Воробьев. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассчитывает на глав Нижегородской и Калининградской областей, Александр Бортников так или иначе курирует главу ДНР. Иными словами, интегрированность глав регионов в федеральные сети влияния повышает плотность контактов с элитными группами, в том числе с членами и кандидатами в члены Политбюро 2.0, которую демонстрирует индекс», — перечислил автор.
На опасность трактовки большого числа встреч с реальным влиянием указывает и инцидент с Алексеем Смирновым. За несколько месяцев он имел 95 встреч с федеральными чиновниками, но, как известно, сразу после выборов был отправлен в отставку, проработав всего несколько месяцев.
Поэтому «Минченко консалтинг» публикует еще один рейтинг, из которого исключает практически всех губернаторов, которые в 2024 году проходили через выборы (кроме — почему-то — Владислава Ховалыга, который проводил выборы в региональный парламент Тывы).
Без учета переизбиравшихся губернаторов рейтинг выглядит так:
1. Рамзан Кадыров,
2. Андрей Воробьев и Денис Пушилин,
3. Владислав Ховалыг,
4. Михаил Котюков,
5. Айсен Николаев,
6. Владислав Шапша,
7. Глеб Никитин (Нижегородская область),
8. Василий Анохин (Смоленская область),
9. Игорь Кобзев (Иркутская область),
10. Дмитрий Махонин (Пермский край).
К этому рейтингу, конечно, тоже могут быть замечания. Постоянные читатели URA.RU знают, что в Красноярске большое количество встреч Михаила Котюкова связывают не с его лоббистской работой на пользу края, а с желанием вернуться в Москву на федеральную должность.
Выше уже было указано, что Ховалыг проводил очень конкурентную избирательную кампанию в парламент.
Но удалив предвыборные встречи, «Минченко консалтинг», похоже, нашел относительно объективный инструмент для учета внутриполитических процессов. Не вызывает сомнений, что у Кадырова наибольшее количество встреч среди всех губернаторов. Интересным видится и то, что Пушилин встречается с федеральными чиновниками намного чаще, чем главы трех других новых регионов.
Статистика компании подтверждает и давние наблюдения, что Глеб Никитин не самый простой российский губернатор. Как впрочем, подтверждаются и настроения красноярцев — исследование фиксирует, что он чаще других губернаторов бывает в Москве.
В докладе указывается причина возможной активности Шапши и Кобзева — у обоих в 2025 году заканчивается срок и, кажется, они начали переговоры или о новом трудоустройстве, или о переизбрании.
Сенсационно выглядит попадание в топ-10 Дмитрия Махонина. «Минченко консалтинг» на этом не акцентирует внимание, но у Махонина в 2025 году тоже заканчиваются полномочия.
Своего пояснения, конечно, требуют позиции Николаева и Анохина. Но, надеемся, это будет описано в следующем рейтинге. Евгений Минченко призвал глав регионов заранее начать подготовку к кампаниям и усилить свой лоббистский потенциал.
«Приближение выборов 2025 года создает необходимость раннего усиления политических позиций для таких губернаторов, как Александр Богомаз и Владислав Шапша. Возможность начать мобилизацию электоральных ресурсов заранее с целью минимизации рисков особенно актуальна для Богомаза как для губернатора приграничного региона. Для Игоря Кобзева (Иркутская область) усиленная федеральная поддержка играет, в том числе, антикризисную роль. В регионе сохраняется непростая социально-экономическая ситуация, и для Кобзева чрезвычайно важно продемонстрировать эффективность в преддверии выборов», — отметил эксперт.
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