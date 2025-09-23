Челябинка опасается за свою жизнь после расправы над ее собакой

Челябинка, опасаясь за собственную жизнь, пожаловалась на угрозы со стороны мужчины, который ранее жестоко расправился над ее собакой. Об этом девушка заявила в эфире федерального канала. В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства провести проверку. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале СК РФ.
«Председатель СК России поручил организовать проверку по данному факту. Исполняющему обязанности руководителя управления по Челябинской области Константину Правосудову — предоставить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Поводом для разбирательства стал опубликованный в эфире федерального канала сюжет. В нем челябинка заявила, что ей поступают угрозы от мужчины, который жестоко расправился с ее собакой.
Ранее в Челябинске вынесли приговор 44-летнему мужчине, который зарезал служебную кинологическую собаку на глазах у хозяйки. Он зашел на частную территорию и набросился с ножом на лающее животное. Вину не признал, получив 350 часов исправительных работ.
