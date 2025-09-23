23 сентября 2025

Челябинка опасается за свою жизнь после расправы над ее собакой

Бастрыкин поручил провести проверку из-за угроз челябинке, чью собаку зарезали
Челябинка, опасаясь за собственную жизнь, пожаловалась на угрозы со стороны мужчины, который ранее жестоко расправился над ее собакой. Об этом девушка заявила в эфире федерального канала. В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства провести проверку. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК России поручил организовать проверку по данному факту. Исполняющему обязанности руководителя управления по Челябинской области Константину Правосудову — предоставить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Поводом для разбирательства стал опубликованный в эфире федерального канала сюжет. В нем челябинка заявила, что ей поступают угрозы от мужчины, который жестоко расправился с ее собакой.

Ранее в Челябинске вынесли приговор 44-летнему мужчине, который зарезал служебную кинологическую собаку на глазах у хозяйки. Он зашел на частную территорию и набросился с ножом на лающее животное. Вину не признал, получив  350 часов исправительных работ.

