В Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси, эвакуированы 80 человек

В Центральном районе Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице Победы. Инцидент случился около двух часов ночи. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, однако для обеспечения безопасности были эвакуированы 80 человек, среди которых 15 детей. Об этом сообщили в МЧС России по Самарской области.
«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси, Центральный район, улица Победы, 50. Без последующего горения. В целях безопасности организована эвакуация 80 жильцов», — говорится в сообщении.
На место прибыли 42 специалиста и 16 единиц техники. От МЧС России было задействовано 20 человек и семь машин, уточнили в ведомстве.
В декабре 2024 года аналогичный инцидент произошел в Ангарске Иркутской области, где в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме погиб один человек и еще трое получили травмы. Тогда также была проведена масштабная эвакуация жильцов, а следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия.
