При взрыве газа в жилом доме Ангарска погиб мужчина

В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в 12-м микрорайоне Ангарска (Иркутская область) погиб 56-летний мужчина — маломобильный владелец квартиры, в которой произошел взрыв. Его тело было найдено при разборе завалов, сообщили в МЧС по региону.
«При разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, в результате ЧП пострадали еще три человека, среди них 12-летняя девочка. У нее были обнаружены ушибы и сотрясение мозга. Сейчас она лечится дома. Еще одного 40-летнего мужчину госпитализировали с переломом позвоночника.
В 12-м микрорайоне Ангарска в квартире на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Как сообщили в региональном МЧС, возгорания не последовало, однако ударной волной были выбиты стекла.
На место прибыли 16 спасателей и пять единиц техники, ведутся работы по разбору конструкций. Всего из дома эвакуировали 79 человек, включая 12 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, передает 360.ru.
