Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России

Американская компания The Coca-Cola Company рискует утратить права на товарный знак «Coca-Cola» в России с 31 октября 2025 года. Об этом говорится в документах Роспатента. Срок действия знака, зарегистрированного в 1925 году, истекает, и пока неясно, будет ли компания его продлевать.
Согласно базе Роспатента, Coca-Cola неоднократно продлевала права на товарный знак, последний раз — в 2015 году. Однако в марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине, а в июне того же года прекратила производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta. Российское подразделение, переименнованное в ООО «Мултон Партнерс», запустило выпуск аналога — «Добрый Cola».
Ранее The Coca-Cola Company обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить организации из Южной Осетии использовать наименование, сходное с ее фирменным брендом. Исковое заявление было подано в начале сентября, однако суд оставил его без движения. Согласно имеющимся данным, американская компания должна до середины октября устранить выявленные недостатки в документах, в том числе связанные с некорректной уплатой государственной пошлины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.