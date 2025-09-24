Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России

Действие знака Coca-Cola в России истекает 31 октября 2025 года
Действие знака Coca-Cola в России истекает 31 октября 2025 года

Американская компания The Coca-Cola Company рискует утратить права на товарный знак «Coca-Cola» в России с 31 октября 2025 года. Об этом говорится в документах Роспатента. Срок действия знака, зарегистрированного в 1925 году, истекает, и пока неясно, будет ли компания его продлевать.

Согласно базе Роспатента, Coca-Cola неоднократно продлевала права на товарный знак, последний раз — в 2015 году. Однако в марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине, а в июне того же года прекратила производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta. Российское подразделение, переименнованное в ООО «Мултон Партнерс», запустило выпуск аналога — «Добрый Cola».

Ранее The Coca-Cola Company обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить организации из Южной Осетии использовать наименование, сходное с ее фирменным брендом. Исковое заявление было подано в начале сентября, однако суд оставил его без движения. Согласно имеющимся данным, американская компания должна до середины октября устранить выявленные недостатки в документах, в том числе связанные с некорректной уплатой государственной пошлины.

