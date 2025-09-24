В Центробанке раскрыли, как защищены новые купюры от подделки

Зампред ЦБ Белов: новые банкноты имеют три уровня защиты
Новые банкноты получили более надежный комплекс защиты
Новые банкноты получили более надежный комплекс защиты

Обновленные российские банкноты получили усовершенствованный комплекс защиты, который делает их подделку значительно сложнее по сравнению с купюрами образца 1997 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Новые банкноты содержат более совершенный защитный комплекс по сравнению с банкнотами образца 1997 года, их будет гораздо труднее подделать», — приводят слова Белова РИА Новости. Он подчеркнул, что чем выше номинал, тем больше защитных элементов.

Дополнительно сообщается, что защитные признаки сгруппированы по трем уровням: первый предназначен для визуальной или тактильной проверки гражданами, второй — для автоматических устройств, таких как банкоматы и терминалы, а третий — для специализированного оборудования Банка России. Отмечается, что на новых банкнотах номиналом 5000 рублей при просмотре на просвет можно увидеть многотоновый водяной знак с фрагментами городской застройки, совмещенный с изображением здания Главпочтамта и числом 5000 на светлом фоне. Защитная нить купюры снабжена оптически-переменными эффектами: при наклоне число 5000 сменяется на аббревиатуру «ЦБ РФ».

Ранее Банк России уже анонсировал выпуск модернизированных банкнот различных номиналов, включая обновленную 1000-рублевую купюру, которую планируется ввести в обращение до конца 2025 года. Новые купюры постепенно заменяют банкноты образца 1997 года, а их дизайн и защитные элементы разрабатываются с учетом современных требований безопасности и отражают культурные символы России.

