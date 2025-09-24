В Центробанке раскрыли, как защищены новые купюры от подделки

Обновленные российские банкноты получили усовершенствованный комплекс защиты, который делает их подделку значительно сложнее по сравнению с купюрами образца 1997 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
«Новые банкноты содержат более совершенный защитный комплекс по сравнению с банкнотами образца 1997 года, их будет гораздо труднее подделать», — приводят слова Белова РИА Новости. Он подчеркнул, что чем выше номинал, тем больше защитных элементов.
Дополнительно сообщается, что защитные признаки сгруппированы по трем уровням: первый предназначен для визуальной или тактильной проверки гражданами, второй — для автоматических устройств, таких как банкоматы и терминалы, а третий — для специализированного оборудования Банка России. Отмечается, что на новых банкнотах номиналом 5000 рублей при просмотре на просвет можно увидеть многотоновый водяной знак с фрагментами городской застройки, совмещенный с изображением здания Главпочтамта и числом 5000 на светлом фоне. Защитная нить купюры снабжена оптически-переменными эффектами: при наклоне число 5000 сменяется на аббревиатуру «ЦБ РФ».
Ранее Банк России уже анонсировал выпуск модернизированных банкнот различных номиналов, включая обновленную 1000-рублевую купюру, которую планируется ввести в обращение до конца 2025 года. Новые купюры постепенно заменяют банкноты образца 1997 года, а их дизайн и защитные элементы разрабатываются с учетом современных требований безопасности и отражают культурные символы России.
