Рейс из Екатеринбурга в Сочи перенесли из-за угрозы атаки БПЛА

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 24 сентября перенесли рейс авиакомпании Nordwind в Сочи. Причиной стала угроза атаки БПЛА, что привело к ограничению полетов на юге страны, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — пояснил он. На данный момент ограничения сняты.
Судя по расписанию онлайн-табло Кольцово, рейс N4-504 должны были отправить из Екатеринбурга в 08:20. Однако его задержали до 10:10.
Этой ночью украинские дроны предприняли попытки атак по пяти российским регионам. В связи с этим в нескольких аэропортах перестали принимать и отправлять рейсы. Подробнее о последствиях ночных атак ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!