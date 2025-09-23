23 сентября 2025

Рейс из Екатеринбурга в Сочи перенесли из-за угрозы атаки БПЛА

В сочинском аэропорту ограничения уже сняли
В сочинском аэропорту ограничения уже сняли

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 24 сентября перенесли рейс авиакомпании Nordwind в Сочи. Причиной стала угроза атаки БПЛА, что привело к ограничению полетов на юге страны, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — пояснил он. На данный момент ограничения сняты.

Судя по расписанию онлайн-табло Кольцово, рейс N4-504 должны были отправить из Екатеринбурга в 08:20. Однако его задержали до 10:10.

Этой ночью украинские дроны предприняли попытки атак по пяти российским регионам. В связи с этим в нескольких аэропортах перестали принимать и отправлять рейсы. Подробнее о последствиях ночных атак ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.



