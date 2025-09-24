ВСУ пустили дроны на пять российских регионов, угроза на юге РФ: последствия ночных атак

В ночь на 24 сентября украинские дроны предприняли попытки атак по пяти российским регионам. Об атаке сообщили губернаторы и оперативные штабы Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Махачкалы. Например, в Волгоградской области ПВО отразили атаку на объекты ТЭК. О последствиях ночных атак ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.
Волгоградская область
В Волгоградской области силами ПВО России была отражена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Благодаря работе военных удалось избежать попадания дронов по инфраструктуре, но падение обломков БПЛА привело к возгораниям сухой растительности в нескольких районах.
Отмечается, что все возгорания были быстро локализованы, угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. В селе Подкуйково Руднянского района проводятся работы по восстановлению электроснабжения. На месте работают аварийные службы и сотрудники МЧС, организовано взаимодействие с местными жителями.
Белгородская область
Белгород вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ. Из-за ударов пострадал мужчина, получивший баротравму и множественные осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.
По словам губернатора, еще один беспилотник нанес повреждения административному зданию в городе. Власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на новые угрозы.
Ростовская область
В хуторе Базковском Ростовской области был ликвидирован пожар в частном доме на площади 75 квадратных метров, пишет глава региона Юрий Слюсарь. Из-за происшествия два человека с осколочными ранениями были доставлены в Вешенскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пациентов контролируется.
Во время ночной воздушной атаки повреждения получили остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах на улицах Дзержинского и Морозова. На территории домов, а также во дворе частной организации, были обнаружены фрагменты беспилотников. Эти участки оцеплены, на месте продолжают работу сотрудники правоохранительных органов.
Таганрог
Власти Таганрога начали обследование жилых домов, пострадавших из-за ночной атаки дронов. Рабочая группа приступила к обходу поврежденных квартир и зданий для оценки ущерба. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем telegram-канале. Специалисты фиксируют разрушения, чтобы определить масштаб последствий и принять решение о необходимых мерах реагирования.
Курская область
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в Курской области часть потребителей в Льговском, Рыльском, Глушковском, Кореневском и Конышевском районах осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
По его словам, энергетики оценивают масштабы повреждений и готовятся приступить к восстановлению электроснабжения в наиболее пострадавших населенных пунктах, как только это станет безопасно. Власти продолжают следить за развитием ситуации и информировать жителей о ходе работ.
Махачкала
Власти Махачкалы предупредили жителей о возможной атаке дронов на территории Дагестана. Сообщение об угрозе появилось в telegram-канале пресс-службы администрации города. Граждан призвали немедленно укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу без острой необходимости. Власти также предупредили о риске перебоев с мобильным интернетом и призвали к бдительности.
Юг России: Сочи и Геленджик
Из-за угрозы атак БПЛА в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — сообщили в пресс-службе сочинской авиагавани.
Об ограничениях в Геленджике сообщили представители Росавиации. Сообщений об непосредственных атаках БПЛА в южных регионах нет.
