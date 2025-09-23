23 сентября 2025

На Южном обходе Перми дотла сгорел автобус. Видео

На Южном обходе Перми загорелся автобус
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада скорой помощи
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада скорой помощи Фото:

На Южном обходе Перми произошел пожар в автобусе маршрута №106, следовавшем по направлению «ЖК Медовый — Автовокзал». Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края URA.RU, инцидент случился около 8:30 утра, когда транспортное средство, возвращаясь в парк без пассажиров и внезапно загорелось.

«Водитель предпринял попытку ликвидировать возгорание с помощью огнетушителей, однако их мощности оказалось недостаточно. В результате автобус полностью выгорел», — добавили в ведомстве. 

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения возгорания будут установлены по итогам экспертизы. Образовавшаяся из-за пожара пробка затруднила движение транспорта на данном участке дороги, уточняет 59.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Южном обходе Перми произошел пожар в автобусе маршрута №106, следовавшем по направлению «ЖК Медовый — Автовокзал». Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края URA.RU, инцидент случился около 8:30 утра, когда транспортное средство, возвращаясь в парк без пассажиров и внезапно загорелось. «Водитель предпринял попытку ликвидировать возгорание с помощью огнетушителей, однако их мощности оказалось недостаточно. В результате автобус полностью выгорел», — добавили в ведомстве.  На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения возгорания будут установлены по итогам экспертизы. Образовавшаяся из-за пожара пробка затруднила движение транспорта на данном участке дороги, уточняет 59.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...