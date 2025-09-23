На Южном обходе Перми произошел пожар в автобусе маршрута №106, следовавшем по направлению «ЖК Медовый — Автовокзал». Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края URA.RU, инцидент случился около 8:30 утра, когда транспортное средство, возвращаясь в парк без пассажиров и внезапно загорелось.
«Водитель предпринял попытку ликвидировать возгорание с помощью огнетушителей, однако их мощности оказалось недостаточно. В результате автобус полностью выгорел», — добавили в ведомстве.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения возгорания будут установлены по итогам экспертизы. Образовавшаяся из-за пожара пробка затруднила движение транспорта на данном участке дороги, уточняет 59.RU.
