Самарский губернатор рассказал о последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Тольятти

Почти все жильцы, эвакуированные из дома в Тольятти, где ночью взорвался газ, вернулись в свои квартиры. Несущие конструкции дома в результате происшествия не повреждены, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Инцидент произошел около двух часов ночи в доме №50 на улице Победы. Газ взорвался в квартире на пятом этаже. «Подразделения МЧС России и спасатели Центра гражданской защиты Тольятти обследовали квартиры. Повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах, вылетели стекла в 11 окнах в соседних квартирах и подъезде», — сообщил Федорищев в MAX.
С места происшествия были эвакуированы 80 человек, среди которых 15 детей. В настоящее время почти все жильцы вернулись домой. На базе школы № 20 развернут пункт временного размещения. Причины ЧП устанавливаются. На место происшествия были привлечены 60 спасателей и 21 единица техники.
