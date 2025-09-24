В новом бюджете России особое внимание уделили демографии

В проекте федерального бюджета России на 2026–2028 годы приоритет отдан демографическому развитию, с выделением свыше 10 трлн рублей на «детский бюджет», включая выплаты семьям и улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
«Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств», — сообщается на сайте ведомства. Проект предусматривает ежегодную семейную выплату с 2026 года в виде возмещения части уплаченного НДФЛ для граждан РФ с двумя и более детьми, с учетом критерия нуждаемости.
Программа материнского капитала продлится до 2030 года с индексацией на уровень инфляции, а семьи смогут получать остатки средств без указания цели использования. Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 трлн рублей.
Более двух трлн рублей направят на улучшение жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (около 1,8 трлн рублей) и единовременные выплаты в 450 тысяч рублей многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (более 300 млрд рублей).
Размер материнского капитала пересматривается каждый год с учетом инфляции, что позволяет сохранить его реальную ценность. Эта мера государственной поддержки дает семьям возможность приобрести автомобиль или быстрее погасить ипотечный кредит.
