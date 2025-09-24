В ночь на 24 сентября в Перми выпало 23 мм осадков, что составляет 35% от с месячной нормы для сентября. Усиление ветра при грозах до 17 м/с отмечалось в районе пермского аэропорта.
«Фронтальная волна прошла лишь над центральной частью региона. Днем 24 сентября основная зона выпадения осадков прогнозируется южнее Перми», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Серия гроз, прошедших над Пермью вечером 23 сентября, вызвала подтопления в ряде городских районов. По словам горожан, которых непогода застала по дороге домой, из-за сильного дождя на улицах образовались значительные лужи.
Традиционно наиболее серьезная ситуация сложилась на Компросе в районе улицы Советской. Также были затоплены улицы Екатерининская и Ленина, аналогичная ситуация наблюдалась и в микрорайоне Парковый. Интенсивные грозы в Перми сопровождались шквалистым ветром. Дождливая погода сохранялась в городе и в ночные часы, отмечали очевидцы.
