Стали известны последствия ночных ливней в Перми. Видео

ГИС-центр ПГНИУ: В Перми за ночь выпало 35% от месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усиление ветра при грозах до 17 м/с отмечалось в районе пермского аэропорта
Усиление ветра при грозах до 17 м/с отмечалось в районе пермского аэропорта Фото:

В ночь на 24 сентября в Перми выпало 23 мм осадков, что составляет 35% от с месячной нормы для сентября. Усиление ветра при грозах до 17 м/с отмечалось в районе пермского аэропорта. 

«Фронтальная волна прошла лишь над центральной частью региона. Днем 24 сентября основная зона выпадения осадков прогнозируется южнее Перми», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

Серия гроз, прошедших над Пермью вечером 23 сентября, вызвала подтопления в ряде городских районов. По словам горожан, которых непогода застала по дороге домой, из-за сильного дождя на улицах образовались значительные лужи.

Традиционно наиболее серьезная ситуация сложилась на Компросе в районе улицы Советской. Также были затоплены улицы Екатерининская и Ленина, аналогичная ситуация наблюдалась и в микрорайоне Парковый. Интенсивные грозы в Перми сопровождались шквалистым ветром. Дождливая погода сохранялась в городе и в ночные часы, отмечали очевидцы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 24 сентября в Перми выпало 23 мм осадков, что составляет 35% от с месячной нормы для сентября. Усиление ветра при грозах до 17 м/с отмечалось в районе пермского аэропорта.  «Фронтальная волна прошла лишь над центральной частью региона. Днем 24 сентября основная зона выпадения осадков прогнозируется южнее Перми», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.  Серия гроз, прошедших над Пермью вечером 23 сентября, вызвала подтопления в ряде городских районов. По словам горожан, которых непогода застала по дороге домой, из-за сильного дождя на улицах образовались значительные лужи. Традиционно наиболее серьезная ситуация сложилась на Компросе в районе улицы Советской. Также были затоплены улицы Екатерининская и Ленина, аналогичная ситуация наблюдалась и в микрорайоне Парковый. Интенсивные грозы в Перми сопровождались шквалистым ветром. Дождливая погода сохранялась в городе и в ночные часы, отмечали очевидцы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...