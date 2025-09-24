Завершена проверка по факту смерти экс-главы пермского управления СКР

Проверка по факту смерти полковника юстиции Сергея Сарапульцева завершена. На тот момент он возглавлял СУ СК по Пермскому краю, прошло четыре года.
«Мне прислали документы, о том, что проверка по факту смерти завершилась. Она длилась четыре года. К документам приложена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Она не выявила у полковника психологического, эмоционального, суицидоопасного состояния с формированием антивитальных переживаний», — сообщила супруга Сергея 59.RU.
Эксперты пришли к выводу, что Сарапульцев был в стабильном эмоциональном состоянии и скорее всего не стал бы причинять себе вред. Его жена Ольга Сарапульцева убеждена, что супруга убили. ПО ее словам, в подвале дома был обнаружен нож, который был проигнорирован следственной группой, работавшей на месте. Также она утверждает, что в доме не снимали отпечатки пальцев. Женщина считает, что в жилище мог проникнут посторонний, который расправился с полковником Сарапульцевым. «Перед смертью Сергей начал расследовать крупное дело о хищениях. Он планировал свой отпуск, после этого хотел уйти на пенсию. Он не мог покончить с собой», — рассказала Ольга изданию.
Тело руководителя краевого управления СКР Сергея Сарапульцева было обнаружено в его доме 23 сентября 2021 года. Его обнаружил сын. Основной версией случившегося считался суицид, но семья и близкие уверены, что это было убийство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!