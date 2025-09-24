Завершена проверка по факту смерти экс-главы пермского управления СКР

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев найден мертвым четыре года назад
Полковник юстиции Сергей Сарапульцев найден мертвым четыре года назад

Проверка по факту смерти полковника юстиции Сергея Сарапульцева завершена. На тот момент он возглавлял СУ СК по Пермскому краю, прошло четыре года.

«Мне прислали документы, о том, что проверка по факту смерти завершилась. Она длилась четыре года. К документам приложена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Она не выявила у полковника психологического, эмоционального, суицидоопасного состояния с формированием антивитальных переживаний», — сообщила супруга Сергея 59.RU.

Эксперты пришли к выводу, что Сарапульцев был в стабильном эмоциональном состоянии и скорее всего не стал бы причинять себе вред. Его жена Ольга Сарапульцева убеждена, что супруга убили. ПО ее словам, в подвале дома был обнаружен нож, который был проигнорирован следственной группой, работавшей на месте. Также она утверждает, что в доме не снимали отпечатки пальцев. Женщина считает, что в жилище мог проникнут посторонний, который расправился с полковником Сарапульцевым. «Перед смертью Сергей начал расследовать крупное дело о хищениях. Он планировал свой отпуск, после этого хотел уйти на пенсию. Он не мог покончить с собой», — рассказала Ольга изданию.

Тело руководителя краевого управления СКР Сергея Сарапульцева было обнаружено в его доме 23 сентября 2021 года. Его обнаружил сын. Основной версией случившегося считался суицид, но семья и близкие уверены, что это было убийство.

