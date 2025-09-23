В Челябинске резко упали продажи квартир в новостройках

В Челябинске с начала 2025 года застройщики продали более 2,2 тысячи квартир. При этом из-за отсутствия льготной ипотеки для всех, спрос на них снизился на 30%, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за 8 месяцев 2025 года спрос на новостройки снизился на 30%. В целом по России из 160 крупных рынков падение темпов продаж зафиксировано в 112 локациях. Падение произошло примерно на десять сделок в месяц», — сообщается на сайте «Циан для профи».
С начала года на 58% упали продажи новых квартир в Сочи — за указанный период там продано 654 новых квартиры. В Михайловске реализовано на 71% меньше квартир. При этом в Петропавловске-Камчатском, напротив, продано в пять раз больше квартир на первичном рынке. Там помогла дальневосточная ипотека и большой отложенный спрос, так как в крае долго не строили крупных интересных жилых комплексов. Также продажи новых квартир в новостройках втрое выросли в Зеленоградске. Их с начала года там было продано 865. И вдвое больше квартир продали застройщики в столице Кабардино-Балкарии — в городе Нальчик.
В Челябинске с 19 августа по 2 сентября цены на квартиры в новостройках снизились на 26% — до 165 700 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость нового жилья в городе начинается от 2 350 000 рублей за объект, максимальная — 14 600 000 рублей за объект
