Балицкий подтвердил удар Украины по ЗАЭС

ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, совершив акт ядерного терроризма. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«23 сентября 2025 года вооруженные формирования Украины совершили очередной акт ядерного терроризма, нанеся удар по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС», — заявил Балицкий. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, была повреждена высоковольтная линия электропередачи.
По словам губернатора, эта атака нарушает принципы ядерной безопасности, которые сформулированы Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он отмечает, что атака ставит под угрозу жизни миллионов людей. Руководство организации отказывается дать принципиальную оценку действиям ВСУ, рассказал губернатор.
Также Балицкий отметил, что благодаря действиям российских специалистов станция начала работу на резервных дизельных генераторах. Все технологические системы в безопасном состоянии и радиационный фон в норме. Ликвидация последствий продолжается.
Ранее Евгений Балицкий уже сообщал о неоднократных атаках на Запорожскую АЭС, в том числе об ударах беспилотников по учебно-тренировочному центру станции и территории объекта. По его словам, подобные действия создают угрозу не только для региона, но и для безопасности всей Европы, и требуют реакции международных организаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.