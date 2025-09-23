В ХМАО новые iPhone 17 продаются по цене машины

В Сургуте Iphone 17 продаются по цене автомобиля
В Сургуте цены на новые iPhone 17 Pro Max начинаются с 250 тысяч рублей и достигают почти 300 тысяч. Информация об этом размещена на сайте по продаже электронной техники.
«Apple iPhone 17 Pro Max, 1024GB — 244 990 тысяч рублей. Apple iPhone 17 Pro Max, 2048GB — 290 990 рублей», — указываются цены на сайте. На онлайн-платформе по продажам автомобилей за за 210 тысяч рублей предлагается подержанная Lada Priora.
Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября ожидается подорожание автомобилей в Югре. Это связано с предстоящим повышением утилизационного сбора.
