23 сентября 2025

В ХМАО новые iPhone 17 продаются по цене машины

В ХМАО новые iPhone 17 продаются за 300 тысяч рублей
В Сургуте Iphone 17 продаются по цене автомобиля
В Сургуте Iphone 17 продаются по цене автомобиля Фото:

В Сургуте цены на новые iPhone 17 Pro Max начинаются с 250 тысяч рублей и достигают почти 300 тысяч. Информация об этом размещена на сайте по продаже электронной техники.

«Apple iPhone 17 Pro Max, 1024GB — 244 990 тысяч рублей. Apple iPhone 17 Pro Max, 2048GB — 290 990 рублей», — указываются цены на сайте. На онлайн-платформе по продажам автомобилей за за 210 тысяч рублей предлагается подержанная Lada Priora.

Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября ожидается подорожание автомобилей в Югре. Это связано с предстоящим повышением утилизационного сбора.

