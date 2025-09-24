Бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный признал чрезмерно высокую цену украинского вторжения в Курскую область. Об этом он заявил в авторской колонке украинского издания. По словам Залужного, подобные операции с ограниченными целями допустимы только при минимальных человеческих потерях, однако реальность оказалась иной.
«Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне <...> Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — написал Валерий Залужный в «Зеркале недели».
Залужный отметил, что российские войска использовали технологические и тактические преимущества, не только остановив наступление ВСУ, но и начав продвижение в Сумской области. Он подчеркнул, что обстановка на фронте для украинской стороны ухудшается с каждым днем.
Утром 6 августа 2024 года украинские формирования предприняли попытку прорыва в Курскую область. Их продвижение было остановлено российскими военными. О полном освобождении региона от противника начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 26 апреля. Глава государства тогда отмечал, что атака ВСУ на Курскую область лишь усугубила положение самой Украины, увеличив линию фронта на две тысячи километров. По официальным данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении украинская сторона понесла потери свыше 76,5 тысяч военнослужащих и более 7 тысяч единиц военной техники.
