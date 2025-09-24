Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, пытавшемуся устроить теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали. Следующие 24 года завербованный агент украинских спецслужб проведет за решеткой, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Гражданин РФ Сабадаш, также имеющий вид на жительство Украины, вошел в состав организованной группы, курируемой ГУР Минобороны Украины, созданной для совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали на территории РФ с целью воздействия на принятие органами власти России решения о прекращении спецоперации», — пояснили в ведомстве. Чтобы устроить теракт, мужчина проходил обучение.
Фигурант прибыл в Россию по поддельному паспорту в марте 2024 года. Позже он отправился накладывать полотно на железную дорогу, чтобы поезд сошел с рельсов, однако сделать это не удалось — его задержали сотрудники регионального УФСБ России.
Сабадаша Р. обвинили по нескольким уголовным статьям. Первые пять лет лишения свободы он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
