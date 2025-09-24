Песков: несмотря на санкции, экономика России стабильна

Песков рассказал об успехах экономики России
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Положение дел в российской экономике более чем красноречиво говорит о бесполезности всех санкций, введенных прости страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Несмотря на десятки тысяч этих санкций, наша экономика сохраняет стабильность и социальную ориентированность. Государство на годы вперед планирует выполнение социальных обязательств», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что экономика России сейчас работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности вооруженных сил, которые продолжают СВО.

