Положение дел в российской экономике более чем красноречиво говорит о бесполезности всех санкций, введенных прости страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Несмотря на десятки тысяч этих санкций, наша экономика сохраняет стабильность и социальную ориентированность. Государство на годы вперед планирует выполнение социальных обязательств», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что экономика России сейчас работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности вооруженных сил, которые продолжают СВО.
