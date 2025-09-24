В Кремле ответили на обвинения Санду во вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера Молдавии Майи Санду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера Молдавии Майи Санду Фото:

В Кремле отреагировали на обвинения президента Молдавии Майи Санду во вмешательстве России в парламентские выборы, которые состоятся в республике 28 сентября. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, руководство Молдавии избрало «линию на полное абстрагирование от РФ». Однако такой позиции придерживается далеко не все население страны, и именно этим людям власти могут помешать проголосовать.

«Речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние на выборы. Речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать их голос», — заявил Песков.

Он объяснил, что часть населения Молдавии является сторонниками евроинтеграции. Но немалая часть выступает за «выстраивание дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с Россией». «Это та часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду (на полное абстрагирование от России, на обвинение России во всем и вся)… И эта часть населения во многом не получит права использовать свой голос на выборах», — полагает Песков.

По словам представителя Кремля, в Молдавии многие являются сторонниками «более сбалансированной политики». «Это должны продемонстрировать выборы, то, насколько это выборы честные и насколько всем предоставляется право использовать свой голос, насколько не оказывается давление на тех, кто не согласен с Санду. Насколько они не подвергаются давлению правоохранительных органов, насколько не устраиваются обыски в их домах», — отметил Дмитрий Песков.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября. По ее мнению, Москва намерена превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле отреагировали на обвинения президента Молдавии Майи Санду во вмешательстве России в парламентские выборы, которые состоятся в республике 28 сентября. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, руководство Молдавии избрало «линию на полное абстрагирование от РФ». Однако такой позиции придерживается далеко не все население страны, и именно этим людям власти могут помешать проголосовать. «Речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние на выборы. Речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать их голос», — заявил Песков. Он объяснил, что часть населения Молдавии является сторонниками евроинтеграции. Но немалая часть выступает за «выстраивание дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с Россией». «Это та часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду (на полное абстрагирование от России, на обвинение России во всем и вся)… И эта часть населения во многом не получит права использовать свой голос на выборах», — полагает Песков. По словам представителя Кремля, в Молдавии многие являются сторонниками «более сбалансированной политики». «Это должны продемонстрировать выборы, то, насколько это выборы честные и насколько всем предоставляется право использовать свой голос, насколько не оказывается давление на тех, кто не согласен с Санду. Насколько они не подвергаются давлению правоохранительных органов, насколько не устраиваются обыски в их домах», — отметил Дмитрий Песков. Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября. По ее мнению, Москва намерена превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...