В Кремле ответили на обвинения Санду во вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

В Кремле отреагировали на обвинения президента Молдавии Майи Санду во вмешательстве России в парламентские выборы, которые состоятся в республике 28 сентября. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, руководство Молдавии избрало «линию на полное абстрагирование от РФ». Однако такой позиции придерживается далеко не все население страны, и именно этим людям власти могут помешать проголосовать.
«Речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние на выборы. Речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать их голос», — заявил Песков.
Он объяснил, что часть населения Молдавии является сторонниками евроинтеграции. Но немалая часть выступает за «выстраивание дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с Россией». «Это та часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду (на полное абстрагирование от России, на обвинение России во всем и вся)… И эта часть населения во многом не получит права использовать свой голос на выборах», — полагает Песков.
По словам представителя Кремля, в Молдавии многие являются сторонниками «более сбалансированной политики». «Это должны продемонстрировать выборы, то, насколько это выборы честные и насколько всем предоставляется право использовать свой голос, насколько не оказывается давление на тех, кто не согласен с Санду. Насколько они не подвергаются давлению правоохранительных органов, насколько не устраиваются обыски в их домах», — отметил Дмитрий Песков.
Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября. По ее мнению, Москва намерена превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу.
