В Пермском крае завершился пожароопасный сезон

Минприроды Прикамья объявило о завершении пожароопасного сезона
В регионе произошло более 30 лесных пожаров
В регионе произошло более 30 лесных пожаров

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин подписал приказ. Согласно нему в регионе официально завершен пожароопасный сезон 2025 года. 

«Датой завершения сезона считается 23 сентября. Начальнику лесопожарного центра и Гослесхоза поручено провести инвентаризацию, ремонт и консервацию противопожарного оборудования», — говорится в документе.

По данным регионального минприроды, за это время было зафиксировано 30 лесных пожаров общей площадью 44 гектара, причем 90% возгораний были ликвидированы в течение первых суток. Последний пожар произошел 20 сентября и охватил площадь 0,15 гектара, в результате чего общее число лесных пожаров достигло 31, а суммарная площадь — 44,17 гектара. В 2024 году в Прикамье было зарегистрировано 39 лесных пожаров на общей площади 144,46 гектара.

