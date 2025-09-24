В Пермском крае завершился пожароопасный сезон

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин подписал приказ. Согласно нему в регионе официально завершен пожароопасный сезон 2025 года.
«Датой завершения сезона считается 23 сентября. Начальнику лесопожарного центра и Гослесхоза поручено провести инвентаризацию, ремонт и консервацию противопожарного оборудования», — говорится в документе.
По данным регионального минприроды, за это время было зафиксировано 30 лесных пожаров общей площадью 44 гектара, причем 90% возгораний были ликвидированы в течение первых суток. Последний пожар произошел 20 сентября и охватил площадь 0,15 гектара, в результате чего общее число лесных пожаров достигло 31, а суммарная площадь — 44,17 гектара. В 2024 году в Прикамье было зарегистрировано 39 лесных пожаров на общей площади 144,46 гектара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!