В Пермском крае резко уменьшилось число малоимущих семей с детьми

В ходе заседания Законодательного собрания Пермского края исполняющий обязанности министра труда и социального развития региона Павел Фокин представил доклад, посвященный состоянию семей с детьми в регионе. Он отметил, что по итогам 2024 года одним из значимых результатов реализации социальной политики стало уменьшение числа малоимущих семей с детьми
«Показатель снизился более чем на 45%, с 17,7 до 9,7 тысяч семей. Кроме того, на 8,5 % уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении», — отчитался Фокин.
По словам руководителя ведомства, одним из ключевых инструментов поддержки является социальный контракт. Помимо финансовой помощи, семьи получают содействие в трудоустройстве, организации детского оздоровительного отдыха в период каникул, а также доступ к психологическим, юридическим и медицинским услугам, помощь в предотвращении образования долгов и решении жилищных вопросов. В 2024 году было заключено 3,9 тысяч таких контрактов.
На начало 2025 года в Пермском крае насчитывалось 301,9 тысяч семей с детьми. Из них около 140 тысяч получают различные меры социальной поддержки. Общий объем финансирования этих мер составил 39,4 млрд рублей. Ежемесячные пособия перечисляются для 236,5 тысяч детей, а выплаты на третьего ребенка предоставлены 6,5 тысячам многодетных семей.
