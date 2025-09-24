Дом Актера в Перми открыл двери после масштабной реконструкции. Оценить изменения можно на первых спектаклях. Куда еще пойти в холодные осенние выходные — в обзоре URA.RU.
27 сентября
Открытие сезона в Доме Актера
Театр Дом Актера после масштабного ремонта официально открыл XIV сезон спектаклем «НЕотрепетированный КОНЦЕРТ» (12+). Увидеть постановку можно и в выходные — ее покажут в субботу в 20:30. «Мы взяли отрывки спектаклей, которые когда-то были в нашем репертуаре и тех, что идут сейчас. У зрителя будет возможность за один вечер увидеть маленькие тизеры всего репертуара Дома Актера», — рассказала режиссер Алиса Девятова.
Лекция в опере
27 сентября в театре оперы и балета пройдет лекция к выставке «Лаборатория советской оперы». Елена Третьякова — декан факультета музыкального театра и эстрадного искусства РГИСИ, кандидат искусствоведения, театральный и музыкальный критик — расскажет о советской опере как о синтезе социальных, культурных и эстетических проблем. Встреча начнется в концертном фойе театра в 15:00. Необходимо зарегистрироваться.
Последний «Раскольников» (18+) в ТТ
Театр-Театр в субботу и воскресенье устраивает последние показы масштабной драмы «Раскольников» (18+). Начало в 19:00. Помните, что после 20 октября ТТ закроет большой зал на реконструкцию. О том, что еще можно успеть посмотреть, читайте здесь.
28 сентября
Можно все в «Триумфе»
В частной филармонии «Триумф» в воскресенье дают фэнтезийный музыкальный «Спящая красавица или принцессам можно все» (6+). Это история о ребенке внутри нас для всей семьи, говорят авторы постановки. «Спящая красавица» — это не только сказка Шарля Перро, но и спектакль о двух мирах: реальном и сказочном, взрослом и детском. Спектакль напоминает вселенную Тима Бертона, с музыкой Muse, Enya, Камиля Сен-Санса и Анджело Бадаламенти.
