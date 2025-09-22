Пермский академический Театр-Театр в октябре покажет еще несколько спектаклей на большой сцене. После помещения закроют на глобальную реконструкцию.
«10 октября станет известен подрядчик и начнется разработка графика ремонтных работ, а значит, до 20 октября мы точно можем играть наши спектакли на большой сцене! Последние показы „Раскольникова“, премьеры прошлого сезона, мюзиклы и драма, постановки для детей самого разного возраста», — говорится в telegram-канале театра.
«Раскольников» (18+)
Главный герой в спектакле больше не студент-теоретик, а бунтарь-практик, убежденный в своем праве на кровь и месть. Убийство старухи-процентщицы для него лишь первый кровавым шаг на пути сверхчеловека, который имеет право вершить правосудие. Насилие для этого, современного, Раскольникова становится формой личного манифеста. Последние показы масштабного спектакля по роману Федора Достоевского состоятся 24, 25, 27 и 28 сентября.
«Винил» (12+)
Это рок-н-ролльное фэнтези, путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и нелепой. Здесь все живут музыкой и поют. Но появляются главные герои — «стиляги» — они творят, ищут новое звучание и стиль. Их музыка бросает вызов привычным нотам, по которым живет вся страна. Показы популярного мюзикла пройдут 4 и 5 октября.
«Капитанская дочка» (12+)
По задумке режиссера и автора инсценировки Александра Пронькина в повесть «Капитанская дочка» органично вплетены и другие оригинальные тексты Александра Пушкина: отрывки из сказок, фрагменты «Евгения Онегины» и «Руслана и Людмилы», стихотворения. Второй акт спектакля знакомит зрителей с малоизвестным трудом Пушкина — монографией «История Пугачева», что позволяет взглянуть на судьбу персонажей с другой стороны. Спектакль покажут 6, 7, 8 и 9 октября.
«Удачи, Марк!» (12+)
Мюзикл о том, как пережить школу поднимает множество тем: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные конфликты, поиск себя. Показы пройдут 10 и 11 октября.
«Мороз» (16+)
«Мороз» — это пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мертвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором — жизнь или долг. Увидеть спектакль можно 18 октября.
«Мизантроп» (18+)
Это музыкально-драматическая сатира по мотивам одноименной пьесы Мольера. Но зрители спектакля «Мизантроп» не попадут во Францию XVII века, а будут перемещаться вместе с мольеровскими героями по эпохам — от вполне реальных до выдуманных. Текст и музыка, костюмы и декорации позволят перенестись в атмосферу советских интерьеров и характеров, окунуться в фантазийное неокоммунистическое будущее, а в финале оказаться во вневременном, неземном пространстве. Попасть на спектакль можно 20 октября.
Монте-Кристо (Я — Эдмон Дантес) (16+)
Мюзикл о любви и предательстве по роману Александра Дюма. История узника мрачного замка Иф. Два показа ждут зрителей 12 октября.
«Восемь женщин» (16+)
В основе спектакля пьеса Робера Тома, известная по фильму Франсуа Озона «Восемь любящих женщин». Однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают собственное расследование и поиск убийцы. Детективный мюзикл покажут 15 и 16 октября.
Music Hall (12+)
Это спектакль-концерт, состоящий из разных сцен мировых мюзиклов. Его создали выпускники совместного курса Театра-Театра и московского Института современного искусства «Артист музыкального театра», артисты драматической труппы, балета и оркестра театра «Кабаре» и «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари» и «Шахматы» — это лишь некоторые из мюзиклов, номера из которых попали в пермский спектакль. Послушать можно 19 октября.
«Датский магазин лопат» (18+)
Здесь историю шекспировского Гамлета рассказывают могильщики. Лишенные выходных и выплаты сверхурочных, два простых датчанина роют могилы для королевских особ, попутно пытаясь отыскать смысл своего труда и ответить на вопросы о природе счастья и смерти. Показы 14, 15 и 16 октября.
