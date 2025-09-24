Стендап, матерные песни и премьерные спектакли: чем заняться в Сургуте в выходные

В предстоящие выходные жителям и гостям Сургута предлагают поплакать и посмеяться, задуматься о вечном и узнать, почему Мунк был в аду. В город приедут телезвезды, даст спектакль музей-театр «Булгаковский дом», пройдут концерты начинающих и знаменитых певцов, некоторые из которых любят матернуться.
Про потерянную любовь и зубы
Выходные начинаются в пятницу, поэтому сразу после работы можно отправиться на концерт Бранимира, который приедет в Сургут в рамках большого гастрольного тура. В Невесомости состоится концерт, посвященный 40-летнему юбилею автора-исполнителя. В 2022 году Бранимир выпустил альбом «Добрые песни», где впервые были собраны композиции без ненормативной лексики. Есть в репертуаре и произведения, что содержат забористые словечки.
Концерт запланирован на 26 сентября, начало в 20:00. Цена билета по предпродаже 1200 рублей, в день концерта — 1500 рублей.
Женский юмор
В «Вавилоне» выступит Надя Джабраилова. Концерт звезды ТНТ состоится 28 сентября, в воскресенье в 19:00. На stand-up концерте участница проекта «Женский стендап» на ТНТ намерена делиться со зрителями юмором о жизни, взрослении и поиске своего места в жизни. Цена билета — 2100-3600 рублей.
Осенний открытый микрофон
В «Невесомости» в субботу в 19:00 часом стартует концерт «Осенний открытый микрофон». В нем принимают участие начинающие исполнители и опытные музыканты, демонстрирующие талант и новые скиллы. Артисты выйдут на сцену не ранее 19:30, билет стоит 300 рублей.
Мастер и Маргарита
Театральная компания Сергея Алдонина и Музей-театр «Булгаковский дом» привезут в Сургут спектакль Сергея Алдонина, изначально поставленный в мастерской Марка Захарова. Говорят, что спектакль двадцати лет собирает аншлаги. Обещают много музыки, пантомимы и трюков. Увидеть легендарную постановку можно в воскресенье, 28 сентября в 19:00 в филармонии. Цена билета 1800-7000 рублей.
Мунк в аду
В воскресенье почитателей изобразительного искусства ждет арт-лекторий «Мунк в аду». Даже если вы не знакомы с творчеством норвежского живописца Эдварда Мунка, то наверняка узнаете его по картине «Крик» — это та самая маска, которую использовали в одноименном фильме. Показ состоится в ТРЦ «Сургут Сити Молл», 2-й этаж, в 15.00. Цена билета 400 рублей.
Как там, на Байкале?
28 сентября в 16.30 в Центральной городской библиотеке имени Пушкина о зимнем Байкале расскажет путешественник Владимир Шатунов. Спикер — инженер, волонтер, путешественник из Сургута, поведает о самом глубоком озере в мире, строительстве байкальской нейтринной обсерватории и других любопытных вещах, с вязанных с легендарным водоемом.
