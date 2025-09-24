Безэкипажные катера зашли в Черное море

Власти рекомендуют жителям воздержаться от пребывания в прибрежной полосе
Власти рекомендуют жителям воздержаться от пребывания в прибрежной полосе

В акватории Черного моря, вблизи Туапсинского округа Краснодарского края, были обнаружены безэкипажные катера. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера!» — написал Бойко в своем telegram-канале. Власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона проявлять осторожность и временно воздержаться от пребывания в прибрежной полосе.

Ранее в Новороссийске был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки БПЛА, в городе включены сирены оповещения. Глава администрации Андрей Кравченко подчеркнул, что сохраняется риск нападения с применением дронов и беспилотных катеров.

