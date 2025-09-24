Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА, в городе звучат сирены. Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей соблюдать меры безопасности.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“», — написал Кравченко в Telegram. Он отметил, что существует угроза атаки беспилотников и безэкипажных катеров.
Мэр призвал жителей не подходить к окнам, особенно к тем, что выходят на море. Лучше укрыться в помещении без окон. Если тревога застала на улице — не нужно прятаться в автомобиле, лучше спуститься в подземный переход или укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Во время тревоги также нельзя находиться на открытом пространстве около моря.
