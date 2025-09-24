Пермяков предупредили о новой тренировке по беспилотной опасности

В Пермском крае 25 сентября вновь состоится командно-штабная тренировка, посвященная реагированию на угрозу, связанную с применением БПЛА. Мероприятие не исключает проведения тестового оповещения жителей с помощью СМС-рассылки.
«Основная задача учений — совершенствование процедур оповещения. Тренировка также направлена на повышение эффективности реагирования экстренных служб и координации между различными структурами», — сообщает Министерство территориальной безопасности региона в telegram-канале.
24 сентября URA.RU писало о том, что в Пермском крае стартовали плановые учения под названием «Беспилотная опасность». С 08:00 жители начали получать от МЧС России рассылку.
