Пермяков предупредили о новой тренировке по беспилотной опасности

В Пермском крае пройдет тренировка действий при беспилотной опасности
Основная задача учений — совершенствование процедур оповещения
Основная задача учений — совершенствование процедур оповещения

В Пермском крае 25 сентября вновь состоится командно-штабная тренировка, посвященная реагированию на угрозу, связанную с применением БПЛА. Мероприятие не исключает проведения тестового оповещения жителей с помощью СМС-рассылки.

«Основная задача учений — совершенствование процедур оповещения. Тренировка также направлена на повышение эффективности реагирования экстренных служб и координации между различными структурами», — сообщает Министерство территориальной безопасности региона в telegram-канале.

24 сентября URA.RU писало о том, что в Пермском крае стартовали плановые учения под названием «Беспилотная опасность». С 08:00 жители начали получать от МЧС России рассылку. 

