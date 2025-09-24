Пермская опера готовится к первой премьере. На сцене дадут постановку «Вольный стрелок» (16+) Карла Марии фон Вебера в версии режиссера Антона Федорова. Для него это будет дебют в опере. Пока режиссер и актеры репетируют, в театре URA.RU показали эскизы костюмов главных героев.
«Над костюмами работала художник Мария Доронина. Вот так будут одеты главные герои: князь Оттокар, Агата, Анхен и Каспар», — рассказали в театре.
События оригинальной оперы происходят в XVII веке. Но костюмы, которые созданы для пермской постановки, подсказывают, что действие будет перенесено во времена более близкие к современности. Первые показы «Вольного стрелка» от Антона Федорова в Пермском театре оперы и балета пройдут с 16 по 19 октября.
