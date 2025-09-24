Под Пермью крупный поселок остался без воды из-за аварии

В поселке Юго-Камский под Пермью прекращена подача воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийные бригады работают над устранением причины аварии (архивное фото)
Аварийные бригады работают над устранением причины аварии (архивное фото) Фото:

Поселок Юго-камский под Пермью остался без водоснабжения из-за аварийной ситуации на сетях. Сейчас подача воды потребителям временно приостановлена, написала в своем аккаунте в Telegram глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова. Чиновница отметила, что аварийные бригады уже работают на месте аварии.

«В поселке Юго-Камский произошла авария на водопроводной сети, воды была приостановлена. Все необходимые службы округа и ресурсоснабжающей организации работают на месте происшествия в усиленном режиме. Ситуация — на моем личном контроле. Сегодня с 20:00 до 23:00 часов будет организована временная подача воды. Прошу всех обязательно воспользоваться этим временным окном, чтобы создать необходимый запас воды для питья и хозяйственных нужд на ближайшее время», — предупредила Андрианова.

Глава муниципалитета добавила, что полное восстановление водоснабжения займет некоторое время и попросила жителей Юго-Камского отнестись с пониманием отнестись к временным трудностям. Чиновница пообещала оперативно сообщать об изменениях в графике подачи воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поселок Юго-камский под Пермью остался без водоснабжения из-за аварийной ситуации на сетях. Сейчас подача воды потребителям временно приостановлена, написала в своем аккаунте в Telegram глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова. Чиновница отметила, что аварийные бригады уже работают на месте аварии. «В поселке Юго-Камский произошла авария на водопроводной сети, воды была приостановлена. Все необходимые службы округа и ресурсоснабжающей организации работают на месте происшествия в усиленном режиме. Ситуация — на моем личном контроле. Сегодня с 20:00 до 23:00 часов будет организована временная подача воды. Прошу всех обязательно воспользоваться этим временным окном, чтобы создать необходимый запас воды для питья и хозяйственных нужд на ближайшее время», — предупредила Андрианова. Глава муниципалитета добавила, что полное восстановление водоснабжения займет некоторое время и попросила жителей Юго-Камского отнестись с пониманием отнестись к временным трудностям. Чиновница пообещала оперативно сообщать об изменениях в графике подачи воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...