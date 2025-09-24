Под Пермью крупный поселок остался без воды из-за аварии

Поселок Юго-камский под Пермью остался без водоснабжения из-за аварийной ситуации на сетях. Сейчас подача воды потребителям временно приостановлена, написала в своем аккаунте в Telegram глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова. Чиновница отметила, что аварийные бригады уже работают на месте аварии.
«В поселке Юго-Камский произошла авария на водопроводной сети, воды была приостановлена. Все необходимые службы округа и ресурсоснабжающей организации работают на месте происшествия в усиленном режиме. Ситуация — на моем личном контроле. Сегодня с 20:00 до 23:00 часов будет организована временная подача воды. Прошу всех обязательно воспользоваться этим временным окном, чтобы создать необходимый запас воды для питья и хозяйственных нужд на ближайшее время», — предупредила Андрианова.
Глава муниципалитета добавила, что полное восстановление водоснабжения займет некоторое время и попросила жителей Юго-Камского отнестись с пониманием отнестись к временным трудностям. Чиновница пообещала оперативно сообщать об изменениях в графике подачи воды.
