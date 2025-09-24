Беспилотную опасность ввели во всем Краснодарском крае

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие
Нна территории всего Краснодарского края был введен режим беспилотной опасности. Сообщения об этом распространили региональные экстренные службы, а жителям края поступили СМС-оповещения от РСЧС.

«На территории края объявлена „Беспилотная опасность“», — говорится в СМС-оповещениях. Жителям необходимости сохранять спокойствие, не поддаваться панике и по возможности избегать открытых пространств.

Ранее в Черном море были зафиксированы беспилотные катера. Местные власти призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от посещения побережья. В Новороссийске зафиксирован удар с применением беспилотников ВСУ. Жертвами происшествия стали два человека.

