Мишустин заявил о росте минимального размера оплаты труда в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ. Повышение коснется порядка 4,5 миллиона работников по всей стране.
«С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет более чем на 20%... С 1 января 2026 года МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля. Решение будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек», — написали в telegram-канале Правительства.
Как пояснил Мишустин на заседании, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24», индексация МРОТ станет значимым шагом в поддержке доходов населения. Премьер отметил, что решение принято с учетом необходимости повышения уровня жизни граждан и будет способствовать увеличению заработных плат по всей стране.
Кроме того, на заседании премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на 2026 год, а также на плановый период 2027–2028 годов. По предварительной информации, в 2026 году рост ВВП ожидается на уровне 1,3%. За трехлетний период ВВП увеличится почти на 7%, достигнув примерно 276 триллионов рублей.
