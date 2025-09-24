Правительство заявило о завершении подготовки бюджета на 2026 год

Правительство РФ завершает подготовку проекта бюджета на 2026 год
Правительство России завершает подготовку проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно предварительным данным, в 2026 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличится на 1,3%. За три года рост составит почти 7%, а объем ВВП достигнет порядка 276 триллионов рублей. Доходы бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 40,283 триллиона рублей, при этом доля ненефтегазовых поступлений вырастет почти до 78%, написали в telegram-канале правительства.

Ранее в Минфине сообщили, что российские власти продолжают работу над согласованием параметров федерального бюджета на ближайшие три года, который планируется представить в Госдуму в начале октября. Основной финансовый документ предусматривает полное выполнение всех социальных обязательств государства, включая финансирование индексации пенсий и социальных выплат.

Кроме того, Минфин РФ заявил, что проект федерального бюджета предусматривает выделение более 41 триллиона рублей на реализацию национальных проектов в течение ближайших шести лет, передает RT. Согласно заявлению ведомства, бюджетная стратегия на последующие три года ориентирована на достижение приоритетных национальных целей и решение наиболее значимых для страны задач.

