График работы Пермского зоопарка изменится с началом октября

С 1 октября 2025 года Пермский зоопарк изменит режим работы. Основная территория по улице Архитектора Свиязева будет закрываться час раньше, а график работы акватеррариума на Окулова останется без изменений. Об этом рассказали в учреждении.
«Пермский зоопарк с 1 октября 2025 года изменяет режим работы своей основной территории по адресу: улица Архитектора Свиязева. Учреждение будет открыто для посетителей с 10:00 до 20:00, при этом кассы прекратят работу в 19:00. Сокращение времени работы является ежегодной сезонной практикой, связанной с уменьшением светового дня и снижением активности животных», — говорится в telegram-канале зверинца.
Уточняется, что понедельник, как и прежде, остается санитарным днем. Акватеррариум по адресу: улица Окулова, 3а сохранит прежний график: с 10:00 до 18:00, касса будет работать до 17:30.
Ранее Пермский зоопарк завершил переезд со старой территории по улице Монастырской на новую площадку по адресу улица Архитектора Свиязева, 17в, а акватеррариум остался на прежнем месте по улице Окулова, 3а, поскольку новое здание для него еще не построено. Новый зоопарк открылся в августе 2025 года, после чего для посетителей действовали скидки, а с октября ожидается повышение стоимости билетов.
