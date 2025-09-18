Пермский зоопарк полностью прекратил свою работу по старому адресу — на улице Монастырской. Как сообщили в зверинце, все обитатели переехали в новые помещения на Свиязева.
«Пермский зоопарк полностью завершил свою деятельность на ул. Монастырской. Все животные: хищники, приматы, экзотические животные, копытные, птицы, три домашние кошки и сторожевая собака Ева переехали на новую территорию по адресу ул. Архитектора Свиязева 17в», — сообщает зоопарк в соцсетях. Между тем, акватеррариум пока на прежнем месте (ул. Окулова 3а). В новом зоопарке для него пока не готово здание.
Как ранее рассказывало URA.RU, новый зоопарк в Перми открыли в августе. Он гораздо обширнее по площади. На период переезда всех обитателей для посетителей действовали скидки. С октября цены на билеты вырастут.
